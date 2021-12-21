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За последнюю неделю прививок от COVID-19 сделали на 24% меньше, чем на прошлой, - KSE

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Украина, Вторник 21 декабря 2021 12:59
За последнюю неделю прививок от COVID-19 сделали на 24% меньше, чем на прошлой, - KSE Фото: за последнюю неделю прививок от COVID-19 сделали на 24% меньше (Getty Images)
Автор: Ольга Белей

За последнюю неделю сократилось количество вакцинаций на 24%. В среднем в сутки в Украине делали 114 тысяч прививок от COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на аналитика Центра экономики здравоохранения Киевской школы экономики Екатерину Кузьминову во время брифинга.

На минувшей неделе в Украине наблюдался спад желающих, уберечь себя от коронавирусной инфекции. Количество вакцинаций сократилось на 24%.

"Темпы вакцинации в Украине вышли на уровень плато, на котором мы держались до "красной зоны" и резкого увеличения вакцинации первыми дозами. Это примерно 114 тысяч прививок в среднем в сутки. За последнюю неделю мы видим уменьшение количества вакцинаций на 24%", - заявила она.

Напомним, в Украине по состоянию на утро, 21 декабря прошли базовый курс вакцинации от коронавируса более 13 млн человек. Дополнительную прививку получили за сутки почти 80 человек.

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