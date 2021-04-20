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Повторное заражение COVID в Украине: чаще всего заражались через 3-4 месяца

Новина українською → Украина, Вторник 20 апреля 2021 14:21
Повторное заражение COVID в Украине: чаще всего заражались через 3-4 месяца Фото: чаще всего украинцы повторно заражались коронавирусом через 3-4 месяца (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что чаще всего украинцы повторно заражались коронавирусом через 3-4 месяца. Единичные случаи повторного заражения были через полтора месяца.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Украинские эпидемиологи проанализировали 1,2 тысячи случаев повторного заражения "ковид". Выводы неутешительные: чаще всего люди заражались через 3-4 месяца, иногда - 5 месяцев, были единичные случаи заражения через полтора месяца... Высокий уровень антител в организме сохраняется недолго. Те пациенты, которые недавно переболели коронавирусом, могут инфицироваться уже осенью", - отметил глава комитета.

Напомним, ранее в Центре общественного здоровья сообщили, что по состоянию на март 2021 года в Украине подтверждено более 1,2 тысячи повторного заражения коронавирусом.

Как писало РБК-Украина, во всех областях Украины циркулирует "британский" штамм коронавируса.

Добавим, что в этом году в Украине возросла смертность от коронавируса более чем на треть. Сейчас показатель летальности составляет 2,4%.

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