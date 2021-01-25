Нет правовых оснований. Украина не может использовать COVID-вакцины

Украина не может использовать ни одну вакцину от коронавируса, которыми вакцинируют свое население другие государства. Для использования существующих вакцин нужно принять специальный закон.

Об этом на брифинге рассказал заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

Как пояснил нардеп, по состоянию на сегодня ни одна из существующих вакцин от коронавируса не завершила третью стадию испытаний.

"Все вакцины в мире не прошли третью стадию испытаний, на это надо больший срок, год еще надо. Все страны используют ее (вакцину - ред.) в экстренном режиме, в украинском законодательстве нет такого режима. Если мы берем любую вакцину, то мы не можем ее использовать, потому что нет правовых оснований", - сказал он.

Корниенко отметил, что на сегодняшнем заседании фракции обсуждался законопроект, который разрешит использование вакцин в чрезвычайных ситуациях.

"Мы обсуждали законопроект 4613. Он является важным. Он открывает именно для вакцин только от COVID возможность emergency use (использование в чрезвычайных ситуациях). Сейчас нет такой возможности в украинском законодательстве", - рассказал нардеп.

Он добавил, что законопроект нардепы планируют принять на этой неделе.

Напомним, профильный комитет уже рекомендовал нардепам поддержать законопроект 4613. Этот документ позволит использование вакцин компаний Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Кроме того, сегодня президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время Украина получит 1 млн доз COVID-вакцины от международного производителя. Вакцинация населения, по его словам, начнется уже в феврале.