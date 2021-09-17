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Представитель Кабмина в ВР заболел коронавирусом, он в реанимации

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Пятница 17 сентября 2021 13:51
Представитель Кабмина в ВР заболел коронавирусом, он в реанимации Фото: представитель Кабмина в ВР Тарас Мельничук (facebook.com/taras melnychuk)
Автор: Инна Собора

Представитель Кабинета министров в Верховной раде Тарас Мельничук находится в реанимации. Он заболел коронавирусом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

Как заявил глава фракции "СН" Давид Арахамия в ходе брифинга в перед заседанием Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19", - сказал Арахамия.

Ранее сообщалось, что у спикера ВР Дмитрия Разумкова обнаружили коронавирус, несмотря на то, что он болел им в прошлом году в ноябре.

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