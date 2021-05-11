Премьер Индии отказался от личного участия в саммите G7 из-за ситуации с COVID-19
Премьер-министр Индии Нарендра Моди отказался от личного участия в саммите “Большой семерки” (G7) в Лондон из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в его стране. Примет ли индийский лидер участие во встрече в удаленном формате, не уточняется.
Об этом сообщило издание Times of India со ссылкой на пресс-секретаря индийского премьера.
"Высоко оценив приглашение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посетить саммит G7 в качестве специально приглашенного, однако, учитывая сложившуюся ситуацию с коронавирусом, решено, что премьер-министр не будет присутствовать на саммите лично", - сообщил пресс-секретарь Моди.
Примет ли индийский премьер участие в саммите G7 в виртуальном формате, его представитель не уточнил.
Отметим, хотя Индия не является членом G7, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прислал специальное приглашение своем индийскому коллеге для участия во встрече.
Саммит G7 запланирован на 11-13 июня в Корнуолле (Великобритания).
Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) переквалифицировала очень заразный вариант коронавируса с тройной мутацией, что распространяется в Индии, на "вариант, вызывающий беспокойство". Организация подчеркнула, что этот штамм стал глобальной угрозой для здоровья.
РБК-Украина ранее писало, что , в Индии произошла масштабная вспышка коронавируса. Почти каждый день в стране фиксируют более 400 тысяч новых заражений, а на днях подтвердили новый антирекорд по летальным случаям - за сутки умерли более 4 тысяч человек.
В начале мая Украина закрыла въезд в страну из Индии для предотвращения распространения индийского штамма COVID.