Премьер Израиля сделал срочное заявление: отказ от вакцинации угрожает всей стране
Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны. Он призвал всех израильтян пройти полную вакцинацию от коронавируса и осудил отказ от прививок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
В своем выступлении Беннет отметил, что отказ от прививок некоторых израильтян создает угрозу для остальной части страны.
"Мы хотим иметь открытую и безопасную страну", - сказал Беннетт.
Он отметил, что одной вакцины недостаточно, чтобы справиться с более заразной разновидностью коронавируса "Дельта" и призвал всех израильтян старше 12 лет пройти полную иммунизацию.
"Каждый гражданин старше 12 лет, у которого нет медицинских причин не проходить вакцинацию, должен пройти вакцинацию", - сказал он.
Он подчеркнул, что отказ от прививок некоторых граждан подвергает опасности все население.
"Один миллион израильтян отказывается сделать прививку. Они подвергают опасности все население, они подвергают опасности другие 8 миллионов граждан страны", - сказал премьер-министр Израиля.
Он также предупредил, что отказ от вакцины может привести к тому, что правительство введет четвертую национальную изоляцию с момента начала пандемии.
Напомним, теперь в Израиле будут пускать на мероприятия только с паспортами вакцинации. Такое решение приняло правительство.
Ранее сообщалось, что Израиль первым в мире испытает пероральную вакцину от коронавируса.