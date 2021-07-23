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Премьер Израиля сделал срочное заявление: отказ от вакцинации угрожает всей стране

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Израиль, Пятница 23 июля 2021 07:00
Премьер Израиля сделал срочное заявление: отказ от вакцинации угрожает всей стране Фото: Нафтали Беннет, премьер-министр Израиля (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выступил со срочным заявлением к жителям страны. Он призвал всех израильтян пройти полную вакцинацию от коронавируса и осудил отказ от прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.

В своем выступлении Беннет отметил, что отказ от прививок некоторых израильтян создает угрозу для остальной части страны.

"Мы хотим иметь открытую и безопасную страну", - сказал Беннетт.

Он отметил, что одной вакцины недостаточно, чтобы справиться с более заразной разновидностью коронавируса "Дельта" и призвал всех израильтян старше 12 лет пройти полную иммунизацию.

"Каждый гражданин старше 12 лет, у которого нет медицинских причин не проходить вакцинацию, должен пройти вакцинацию", - сказал он.

Он подчеркнул, что отказ от прививок некоторых граждан подвергает опасности все население.

"Один миллион израильтян отказывается сделать прививку. Они подвергают опасности все население, они подвергают опасности другие 8 миллионов граждан страны", - сказал премьер-министр Израиля.

Он также предупредил, что отказ от вакцины может привести к тому, что правительство введет четвертую национальную изоляцию с момента начала пандемии.

Напомним, теперь в Израиле будут пускать на мероприятия только с паспортами вакцинации. Такое решение приняло правительство.

Ранее сообщалось, что Израиль первым в мире испытает пероральную вакцину от коронавируса.

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