Премьер Литвы: тем, кто ждет вакцину "Спутник V", придется выбирать другую
Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что многие жители ее страны откладывают вакцинацию, ожидая поставок российского препарата "Спутник V". Однако Литва не планирует ввозить вакцину с РФ.
Об этом пишет Delfi.
Глава правительства в пятницу посетила центры вакцинации. Министр признала, что в некоторых регионах жители надеются получить российскую вакцину "Спутник V", однако, Шимоните подчеркнула, что они ее не дождутся.
"Некоторые люди ждут вакцину "Спутник". Эти люди не против прививок - значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать "Спутник", не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили через ЕС", - сказала Шимоните.
Ранее сообщалось, что "Спутник V" при одобрении Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) появится в странах ЕС не ранее конца 2021 года.
Как писало РБК-Украина, министр здравоохранения Германии Йенс Шпан заявил, что переговоры по поставкам российской вакцины "Спутник V" начнутся после одобрения препарата Европейским агентством по лекарственным средствам (ЕМА).