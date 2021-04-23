Премьер Литвы: тем, кто ждет вакцину "Спутник V", придется выбирать другую

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что многие жители ее страны откладывают вакцинацию, ожидая поставок российского препарата "Спутник V". Однако Литва не планирует ввозить вакцину с РФ.

Глава правительства в пятницу посетила центры вакцинации. Министр признала, что в некоторых регионах жители надеются получить российскую вакцину "Спутник V", однако, Шимоните подчеркнула, что они ее не дождутся.

"Некоторые люди ждут вакцину "Спутник". Эти люди не против прививок - значит, их можно убедить прививаться, но Литовская Республика не намерена закупать "Спутник", не намерена заказывать его, мы будем прививать теми вакцинами, которые закупили через ЕС", - сказала Шимоните.

