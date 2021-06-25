ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Премьер-министр Италии сомневается в одобрении вакцины "Спутник V" в ЕС

Новина українською →
Италия, Пятница 25 июня 2021 18:05
Премьер-министр Италии сомневается в одобрении вакцины "Спутник V" в ЕС Фото: российская вакцина Спутник V (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Премьер-министр Италии Марио Драги сомневается в том, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) одобрит российскую вакцину "Спутник V". Глава правительства также негативно высказался относительно эффективности китайского препарата Sinovac.

Об этом сообщает телеканал CNBC.

Стоит отметить, что EMA должно было вынести свое решение относительно российского препарата еще в мае, или в июне. Однако, одобрение было отложено, потому что производители "Спутника V" не успели продоставить данные препарата до 10 июня.

"Российская вакцина "Спутник V" никогда не получала одобрение от EMA и, возможно, никогда не получит", - отметил премьер-министр Италии.

В частности, Марио Драги заявил о недостаточной эффективности китайского препарата Sinovac. Согласно результатам исследования в апреле, Sinovac имеет наименьшую эффективность в предотвращении болезни после первой дозы.

"Китайская вакцина ... показала себя неадекватно. Вы можете убедиться в этом из опыта Чили во время борьбы с эпидемией", - заявил Марио Драги в ходе беседы с Репорт после саммита ЕС.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Италия Вакцина спутник COVID-19 Коронавирус
Карантин в Украине
Карантин в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19