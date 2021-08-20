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Премьер-министр Израиля получил третью прививку против коронавируса

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Пятница 20 августа 2021 13:26
Премьер-министр Израиля получил третью прививку против коронавируса Фото: премьер-министр Израиля Нафтали Беннет (facebook.com/NaftaliBennett)
Автор: Инна Собора

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет получил третью, "бустерную", прививку против коронавируса. Вакцинацию проводили в больнице "Меир" в Кфар-Сабе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSru.co.il.

Беннет, возраст которого 49 лет, одним из первых в стране воспользовался правом граждан в категории 40+ на третью дозу вакцины.

Премьер выразил надежду на то, что "бустерные" прививки позволят избежать "четвертого локдауна".

Ранее в Израиле приняли решения о начале "бустерной" вакцинации всех граждан старше 40 лет, которые получили вторую прививку против коронавируса более пяти месяцев назад.

Также третью прививку должны получать, независимо от возраста, работники сферы медицинского обслуживания, просвещения, беременные женщины и сотрудники компаний по уходу за пожилыми людьми.

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