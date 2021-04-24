Премьер-министр Канады получил первую прививку от COVID-19 вакциной AstraZeneca

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо и его супруга Софи вакцинировались от коронавируса. Первую дозу паре проводили вакциной AstraZeneca .

Вакцинацию проводили в пятницу в аптеке. Именно там получает прививки от COVID-19 большая часть канадцев.

Перед тем, как сделать прививку, Трюдо отметил, что это очень волнительный момент, поскольку пара с нетерпением ждала этого. После премьер-министра вакцину от коронавируса получила его жена Софи.

Трюдо призвал всех канадцев вакцинироваться от коронавируса, как только подойдет очередь.

"Если вы имеете право на вакцину, как и мы, убедитесь, чтобы вы получили свою дозу как можно скорее" - сказал Трюдо.

Также на своей странице в Twitter Трюдо выложил фотографии с момента вакцинации.

"Сегодня настала наша очередь сделать прививку, и мы с Софи сделали это. И мы рады, что сделали это!", - написал Трюдо,

Отметим, что в начале пандемии в марте 2020 года, еще до введения Канадой карантинных ограничений, жена премьер-министра Софи Грегуар-Трюдо заболела коронавирусом после возвращения из-за границы.