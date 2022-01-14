Премьер-министр Швеции заболела COVID-19
Фото: премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон (Getty Images)
Премьер-министр Швеции от социал-демократов Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на COVID-19. Она будет выполнять свои обязанности из дома.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Breaking the News.
"Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон получила положительный результат теста на COVID-19", - пишет издание.
Ее пресс-секретарь информацию подтвердила и добавила, что Андерссон чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности из дома.
Напомним, 11 января президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заболел COVID-19. У него проявляются легкие симптомы болезни.