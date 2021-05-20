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Принц Уильям вакцинировался от коронавируса

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Лондон, Четверг 20 мая 2021 15:37
Принц Уильям вакцинировался от коронавируса Фото: принц Уильям, Герцог Кембриджский (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Принц Уильям получил первую прививку от коронавируса. Однако пока не известно каким именно препаратом он вакцинировался.

Об этом герцог Кембриджский сообщил в Instagram.

"Во вторник я получил первую дозу вакцины против COVID-19. Всем, кто работает над внедрением вакцины - спасибо за все, что вы делали и продолжаете делать", - написал он.

Принц Уильям вакцинировался от коронавируса

Фото: принц Уильям во время вакцинации (instagram.com/dukeandduchessofcambridge)

Напомним, в начале ноября прошлого года стало известно, что британский принц Уильям переболел тяжелой формой коронавируса. Герцог Кембриджский получил положительный тест на коронавирус еще в апреле, но официально о его болезни не сообщалось.

Кроме того, в марте у британского принца Чарльза обнаружили коронавирус. У него были легкие симптому болезни. Он находился на самоизоляции вместе с супругой Камиллой в поместье в Шотландии.

Добавим, что в середине марта супруга принца Чарльза, герцогиня Корнуольская Камилла получила первую прививку от коронавируса. Она вакцинировалась препаратом AstraZeneca.

В начале января королева Великобритании Елизавета II получила прививку от COVID-19.

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