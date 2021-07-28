Принудительная COVID-вакцинация может навредить кампании иммунизации в Украине, - Радуцкий

Украинцев нужно не заставлять вакцинироваться от коронавируса, а мотивировать к этому. Принудительная вакцинация может только навредить.

Такое мнение высказал председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий в материале РБК-Украина "Всем укол. Кого в мире обязали к вакцинации и чего ждать украинцам".

"Для спасения людей, для того чтобы страну не закрывать в локдаун, вакцинация нужна. Но вы знаете, как наше общество относится к этим вещам, сразу начнутся эти рассказы о 5G, чипизацию и так далее. Нужно учитывать менталитет", - сказал он изданию .

Что касается украинских медработников, то, по словам Радуцкого, условная половина из них вакцинировался, а другая половина - переболела "ковидом". Итак, в плане защищенности с медиками ситуация выглядит неплохо.

"Украина - очень свободолюбивая, и я боюсь, чтобы это (обязательная вакцинация, - ред.) Не навредило кампании вакцинации в целом", - резюмировал депутат.