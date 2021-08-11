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Привилегии для вакцинированных: в Минздраве назвали послабления, которые введут для привитых во время локдауна

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Киев, Среда 11 августа 2021 11:09
Привилегии для вакцинированных: в Минздраве назвали послабления, которые введут для привитых во время локдауна Фото: Виктор Ляшко, глава Минздрава (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает возможное введение привилегий для вакцинированных от COVID-19. В частности, школы, кинотеатры и музеи будут работать во время локдауну при условии имеющихся прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава в интервью "Украинскому радио".

По его словам, если даже в регионе будет объявлен "красный" уровень опасности, то несмотря на это будет разрешено функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет провакцинирован более чем на 80%.

"Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов", - отметил Ляшко.

Напомним, ранее министр здравоохранения Виктор Ляшко анонсировал продление адаптивного карантина в Украине, министерство предложит Кабмину продлить ограничения минимум на 2 месяца.

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