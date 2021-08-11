Привилегии для вакцинированных: в Минздраве назвали послабления, которые введут для привитых во время локдауна

Министр здравоохранения Виктор Ляшко предполагает возможное введение привилегий для вакцинированных от COVID-19. В частности, школы, кинотеатры и музеи будут работать во время локдауну при условии имеющихся прививок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Минздрава в интервью "Украинскому радио".

По его словам, если даже в регионе будет объявлен "красный" уровень опасности, то несмотря на это будет разрешено функционировать определенным заведениям, например школам, если коллектив учителей будет провакцинирован более чем на 80%.

"Также, возможно, в школы добавим кинотеатры, музеи, другие массовые мероприятия. Для нас, медиков, важно не допустить коллапса системы здравоохранения. Также экономика страны не должна упасть, потому что от этого зависит финансирование зарплат медицинских работников, закупки препаратов", - отметил Ляшко.