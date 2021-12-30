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Привились от COVID за сутки еще 117 тысяч человек. Ревакцинацию прошли - 1392

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Украина, Четверг 30 декабря 2021 08:30
Привились от COVID за сутки еще 117 тысяч человек. Ревакцинацию прошли - 1392 Фото: привились от COVID за сутки еще 117 тысяч человек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили еще более 117 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 1392 человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

Статистика за сутки

За вчера, 29 декабря 117 042 человека вакцинировано против коронавируса.

Из которых первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу - 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692, а бустерную дозу - 1392.

В целом в Украине

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 671 169 человек.

Из них получили первую дозу - 14 671 167 человек, две дозы - 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу - 3 302, а бустерную - 3 672 человека.

Всего в стране уже проведено 28 303 694 прививки.

Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 930 заражений коронавирусом. Больше новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.

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