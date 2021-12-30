Привились от COVID за сутки еще 117 тысяч человек. Ревакцинацию прошли - 1392
В Украине за минувшие сутки прививку от коронавируса получили еще более 117 тысяч человек. Ревакцинацию прошли 1392 человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
Статистика за сутки
За вчера, 29 декабря 117 042 человека вакцинировано против коронавируса.
Из которых первую дозу получили 31 671 человек, вторую дозу - 83 287 человек, дополнительную дозу получили 692, а бустерную дозу - 1392.
В целом в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 14 671 169 человек.
Из них получили первую дозу - 14 671 167 человек, две дозы - 13 625 553 человека, получили дополнительную дозу - 3 302, а бустерную - 3 672 человека.
Всего в стране уже проведено 28 303 694 прививки.
Напомним, в Украине за минувшие сутки зафиксировали 5 930 заражений коронавирусом. Больше новых случаев в Киеве, Полтавской и Донецкой областях.