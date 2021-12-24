"Прививка в подарок". В Британии призывают сделать бустерную вакцину до праздников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что в канун Рождества можно записаться на вакцинацию. Всех, кому нужна ревакцинация, призвали подумать о том, чтобы прийти и "получить в подарок прививку".

Персонал и волонтеры будут продолжать делать уколы в некоторых пунктах вакцинации 25 и 26 декабря. Так они пытаются выполнить цель Бориса Джонсона - сделать всем, имеющим право на участие, бустер-вакцину к концу года на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.

Доктор Эмили Лоусон, руководитель программы вакцинации от COVID, похвалила тех, кто хочет работать в рождественские выходные. Она также заявила, что людям следует рассмотреть возможность получения третьей дозы вакцины в качестве подарка членам семьи в последние дни уходящего года.