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"Прививка в подарок". В Британии призывают сделать бустерную вакцину до праздников

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Британия, Пятница 24 декабря 2021 10:00
"Прививка в подарок". В Британии призывают сделать бустерную вакцину до праздников Фото: в Британии призывают пройти COVID-вакцинацию перед праздниками (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Британии граждан призывают сделать бустерную дозу COVID-вакцины перед рождественскими праздниками. Прививку назвали "подарком" к Рождеству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Национальная служба здравоохранения Британии сообщила, что в канун Рождества можно записаться на вакцинацию. Всех, кому нужна ревакцинация, призвали подумать о том, чтобы прийти и "получить в подарок прививку".

Персонал и волонтеры будут продолжать делать уколы в некоторых пунктах вакцинации 25 и 26 декабря. Так они пытаются выполнить цель Бориса Джонсона - сделать всем, имеющим право на участие, бустер-вакцину к концу года на фоне резкого роста числа случаев коронавируса.

Доктор Эмили Лоусон, руководитель программы вакцинации от COVID, похвалила тех, кто хочет работать в рождественские выходные. Она также заявила, что людям следует рассмотреть возможность получения третьей дозы вакцины в качестве подарка членам семьи в последние дни уходящего года.

Напомним, по словам генерального директора ВОЗ Тедроса Аданома Гебреисуса, в первом квартале 2022 года в мире будет достаточно вакцин, чтобы привить всех взрослых. Также планируют сделать бустерную прививку всем людям из группы риска.

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