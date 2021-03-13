Великобритания ускоряет вакцинацию от коронавируса: прививки к Пасхе получат все, кому за 40

В Великобритании планируют привить от коронавируса значительную часть населения уже к Пасхе, к 4 апреля. Первую свою вакцину к этому периоду получат все жители страны, которым за 40.

Высокопоставленный правительственный источник сообщил, что вакцинация в Великобритании может пройти на три недели быстрее, чем планировалось ранее.

Расширить программу по вакцинации населения Великобритании удалось, благодаря увеличению поставок вакцины. Поэтому власти планируют, что уже к Пасхе, которую там отмечают 4 апреля, старшие жители страны получат свою первую вакцину от коронавируса. Прививать в первую очередь будут тех, кому за 40.

"Ожидается, что запасы вакцин увеличатся более чем вдвое, что позволит Национальной службе здравоохранения предлагать миллион доз в день в ближайшие недели", - говорится в сообщении.

Люди старше 50 лет получат свою первую вакцину в течение следующей недели.