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На прививку в центр вакцинации будут приглашать по телефону. Выбирать вакцину нельзя

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Киев, Пятница 28 мая 2021 16:32
На прививку в центр вакцинации будут приглашать по телефону. Выбирать вакцину нельзя Фото: вакцинация в Украине (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

На прививку в центры вакцинации от COVID, которые на днях открываются в Киеве, Одессе и Львове будут приглашать по телефону. При этом выбрать вакцину для прививки нельзя.

Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения в Facebook.

Сообщается, что прививать будут людей, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении "Дія", и приоритет будет предоставляться пожилым.

"Прививки будут делать только тем, кого на вакцинацию предварительно пригласили телефонным звонком… Выбирать вакцину в массовых центрах вакцинации нельзя. Будет доступна та вакцина, которая есть в наличии в Украине. С 29 мая будут использовать вакцину CoronaVac от Sinovac Biotech", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что пилотные центры открывают, чтобы отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут открывать и в других крупных городах.

Напомним, ранее сообщалось, что Одесса откроет центр вакцинации на стадионе местной юридической академии с 30 мая.

Киев и Львов откроют свои центры уже завтра, 29 мая.

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