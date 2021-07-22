Продовольственным магазинам в Великобритании грозит закрытие из-за COVID

Генеральный директор Британского консорциума розничной торговли Хелен Дикинсон предупредила, что некоторые розничные продавцы продуктов питания будут вынуждены закрыть магазины. Многим сотрудникам придется самоизолироваться из-за того, что приложение NHS фиксирует их.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Но Хелен Дикинсон призвала людей не паниковать, добавив: "В стране много еды".

Она сказала, что некоторые части страны пострадали сильнее, чем другие, но этот страх среди владельцев бизнеса растет. В настоящее время правила самоизоляции из-за COVID-19 не планируется менять до 16 августа.

"Прямо сейчас это кажется очень далеким, учитывая рост числа случаев, который мы наблюдаем", - сказал Дикинсон.

"Будет много малых предприятий, где, если у них есть только один или два сотрудника, и им нужно самоизолироваться, то им нужно будет полностью закрыть свои двери", - сказала она.