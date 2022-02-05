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Происхождение COVID-19. Глава ВОЗ обсудил сотрудничество с премьером Китая

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Пекин, Суббота 05 февраля 2022 20:05
Происхождение COVID-19. Глава ВОЗ обсудил сотрудничество с премьером Китая Фото: Тедрос Аданом Гебреисус, глава ВОЗ (who.int)
Автор: Дмитрий Левицкий

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус провел переговоры с премьер-министром Китая Ли Кэцяном. Разговор касался необходимости усиления сотрудничества в расследовании происхождения COVID-19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу главы ВОЗ.

"Мы обсуждали COVID-19 и необходимость активных усилий по вакцинации в этом году, чтобы вакцинировать 70% населения всех стран. Мы также обсудили необходимость усиления сотрудничества по расследованию происхождения вируса COVID-19, основывающегося на науке и доказательствах", - рассказал Гебреисус по итогам переговоров с китайским премьером.

Как известно, в прошлом году ВОЗ создала группу экспертов по вопросам происхождения коронавируса и призвала Китай предоставить данные, которые будут содействовать расследованию. Однако Китай отказался предоставлять информацию, сославшись на правила конфиденциальности пациентов.

В то же время китайское правительство постоянно отрицает заявления о том, что коронавирус мог появиться в результате утечки из лаборатории в городе Ухань. Именно в этом городе выявили первые случаи COVID-19.

Пока точно не установлено, как возник коронавирус и где им впервые заразился человек. Исследование экспертов ВОЗ, которое проводилось в Китае, почти исключило вариант утечки из лаборатории, но в США, ссылаясь на данные разведки, заявляют, что искусственное происхождение коронавируса не стоит исключать.

Напомним, в США предполагали, что происхождение коронавируса возможно, так и не удастся выяснить.

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