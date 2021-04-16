Производители не хотят поставлять вакцины, если в контракте прописывать штрафы, - Степанов

Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин , если в договоре прописывать штрафные санкции за нарушение сроков поставок. В связи с этим у стран нет рычагов влияния на производителей вакцин.

Об этом во время общения с журналистами под стенами Верховной рады заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина, согласно заключенным контрактам, должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.

"А что нам до сих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: "нет вопросов, ищите дальше на рынке". И на этом все заканчивается", - заявил Степанов.