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Производители не хотят поставлять вакцины, если в контракте прописывать штрафы, - Степанов

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 10:16
Производители не хотят поставлять вакцины, если в контракте прописывать штрафы, - Степанов Фото: министр здравоохранения Максим Степанов (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Производители не хотят заключать контракты на поставку COVID-вакцин, если в договоре прописывать штрафные санкции за нарушение сроков поставок. В связи с этим у стран нет рычагов влияния на производителей вакцин.

Об этом во время общения с журналистами под стенами Верховной рады заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что на сегодняшний день Украина, согласно заключенным контрактам, должна была получить 3,9 миллиона доз вакцин от коронавируса.

"А что нам до сих штрафных санкций. Если мы только начинаем прописывать штрафные санкции, производитель вакцин сразу говорит: "нет вопросов, ищите дальше на рынке". И на этом все заканчивается", - заявил Степанов.

Отметим, по состоянию на утро 16 апреля Украина получила 700 тысяч доз вакцин от коронавируса - 500 тысяч доз AstraZeneca (Covishield) и 200 тысяч доз Sinovac (CoronaVac). Также сегодня в Украину должны поставить 117 тысяч доз вакцины Pfizer.

Ранее РБК-Украина писало, что в государственном предприятии "Медицинские закупки Украины" требуют начислить пеню поставщику вакцины Sinovac за срывы сроков поставок.

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