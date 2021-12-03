Производители вакцин должны быть готовы скорректировать препараты из-за Омикрона, - ВОЗ

В пятницу, 3 декабря, представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что производители вакцин против COVID-19 должны подготовиться к возможной необходимости корректировки своих продуктов. Это необходимо для защиты от нового штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой The Guardian .

"Очень рекомендуется, чтобы производители вакцин уже начали думать заранее и планировать вероятность того, что им придется скорректировать существующую вакцину. Хорошо не просто ждать, пока прозвенит последний сигнал тревоги", - сказал Линдмайер, выступая на брифинге ООН в Женеве.

По его словам, пока эксперты еще изучают возможность передачи и серьезность нового варианта COVID.