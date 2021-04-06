Против COVID-19 в Украине нужно будет вакцинироваться раз в год, - Радуцкий
Глава комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Украине необходимо привыкать к новой реальности с коронавирусом. Он прогнозирует, что вакцинироваться против COVID-19 придется раз в год, как, например, от гриппа.
Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.
По его словам, пока не будет провакциновано 80% населения земного шара, пандемия не закончится.
"Тем более, что вирус мутирует. Хорошо, что сейчас доказано, что AstraZeneca, Pfizer и Sinovac работают и против британского штамма", - заявил он.
Радуцкий отметил, что дальше будут смотреть - действует или не действует вакцина на новые мутации коронавируса.
"Мы уже привыкли, что раз в году нужно вакцинироваться от гриппа, и мой прогноз, что раз в году теперь нужно будет вакцинироваться против COVID. Это еще одна причина мировой войны за рынок", - сообщил Радуцкий.
Напомним, в Румынии нашли мутацию "британского" штамма коронавируса. Считается, что он может снизить эффективность вакцин.
Ранее сообщалось, что в США предупредили о четвертой волне коронавируса. Это связано с появлением новых разновидностей COVID-19.