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Против "Омикрона" может потребоваться четвертая доза вакцины, - Минздрав Германии

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Германия, Среда 22 декабря 2021 16:58
Против "Омикрона" может потребоваться четвертая доза вакцины, - Минздрав Германии Фото: в Германии предполагаю, что четвертая доза вакцины защитит от "Омикрона" (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предположил, что против "Омикрона" потребуется четвертая доза вакцины. По его словам, столько доз, возможно, смогут защитить от нового штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

22 декабря на пресс-конференции Лаутербах сказал, что новый вариант коронавируса "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель. Поэтому страна заказала 80 миллионов доз вакцины.

"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после ревакцинации очень высок. По моим оценкам, более 90%", - отметил министр.

В среду Германия сообщила о 45 659 новых случаях заражения коронавирусом, что на 5 642 меньше, чем неделю назад. А число погибших за сутки выросло на 510 человек.

Напомним, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поддержал рекомендацию экспертов Министерства здравоохранения по введению четвертой дозы прививки от коронавируса. Ее планируют вводить лицам от 60 лет и медицинскому персоналу.

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