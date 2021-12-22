Против "Омикрона" может потребоваться четвертая доза вакцины, - Минздрав Германии

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах предположил, что против "Омикрона" потребуется четвертая доза вакцины. По его словам, столько доз, возможно, смогут защитить от нового штамма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

22 декабря на пресс-конференции Лаутербах сказал, что новый вариант коронавируса "Омикрон" станет доминирующим штаммом в Германии в течение трех недель. Поэтому страна заказала 80 миллионов доз вакцины.

"Уровень защиты от тяжелых симптомов COVID-19 после ревакцинации очень высок. По моим оценкам, более 90%", - отметил министр.

В среду Германия сообщила о 45 659 новых случаях заражения коронавирусом, что на 5 642 меньше, чем неделю назад. А число погибших за сутки выросло на 510 человек.