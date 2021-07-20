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Пятый этап COVID-вакцинации в Украине стартует 21 июля, - Ляшко

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Вторник 20 июля 2021 09:16
Пятый этап COVID-вакцинации в Украине стартует 21 июля, - Ляшко Фото: в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

С 21 июля в Украине стартует пятый этап вакцинации от коронавируса. Прививки могут сделать все желающие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минздрава Виктора Ляшко во время брифинга.

Министр рассказал, как именно можно получить прививку от коронавируса.

"С 21 июля все взрослые старше 18 лет, которые хотят вакцинироваться, могут сделать прививку. Можете вакцинироваться в ближайшем пункте прививки, центре массовой вакцинации или может приехать мобильная бригада, если вы записаны, как организованный коллектив, в котором работает более 50 человек", - сказал он.

Ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что Украина на этой неделе выйдет на пятый этап вакцинации.

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