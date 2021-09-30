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Как работодатель может снизить риск заражения COVID-19 для сотрудников: ответ Минздрава

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Четверг 30 сентября 2021 12:16
Как работодатель может снизить риск заражения COVID-19 для сотрудников: ответ Минздрава Фото: в Минздраве рассказали, как снизить риск заболеть COVID-19 на работе (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Забота о здоровье сотрудников стала новым проявлением социальной ответственности бизнеса. Это новая реальность в условиях распространения коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главного санврача Игоря Кузина в Facebook.

Как работодателю уменьшить до минимума риск риск подхватить COVID-19 на рабочем месте:

  • перевести сотрудников по возможности на дистанционный формат работы или гибкое рабочее время.
  • организовать безопасное рабочее место: обеспечить физическую дистанцию между работниками, использование средств индивидуальной защиты, проветривание и дезинфекция помещений.
  • записать организованный коллектив как минимум из 50 человек на вакцинацию от коронавирусной болезни. Для этого нужно оставить заявку по номеру 0 800 60 20 19 для выезда мобильной бригады.
  • обеспечить возможность пребывания сотрудников на самоизоляции, если они имели контакт с больным COVID-19. Также можно разработать отдельные правила, как действовать в случае, когда кто-то из работников ушел на вынужденную самоизоляцию или заболел;
  • расширить использование электронного документооборота, что позволит уменьшить количество контактов между работниками.
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