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В Раде планируют ограничить вход для невакцинированных нардепов и посетителей

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Киев, Среда 06 октября 2021 18:21
В Раде планируют ограничить вход для невакцинированных нардепов и посетителей Фото: в ВР планируют усилить карантин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Верховной раде планируют зарегистрировать постановление об усилении карантина в парламенте. Постановление будет предусматривать введение ограничений на вход для невакцинированных народных депутатов, журналистов и посетителей.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

Народные депутаты, работники аппарата ВР, помощники и другие посетители, а также представители СМИ смогут попасть в здание парламента только при наличии одного из документов:

  • документа о прививке одной или двумя дозами COVID-вакцины;
  • отрицательного ПЦР-теста (действует 72 часов);
  • отрицательного теста на антиген к коронавирусу (действует 48 часов);
  • справки о выздоровлении от COVID-19.

Как рассказал РБК-Украина глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, соответствующее постановление зарегистрируют и рассмотрят в ближайшее время.

"Постановление будет зарегистрировано до конца недели, рассмотрено в ближайшее время, но в пределах регламента", - сказал он.

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