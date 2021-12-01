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Радуцкий рассказал о COVID-лекарствах, их стоимости и когда они появятся в Украине

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Украина, Среда 01 декабря 2021 16:55
Радуцкий рассказал о COVID-лекарствах, их стоимости и когда они появятся в Украине Фото: глава Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В Украину новые лекарства от коронавируса будут доставляться по мере того, как они появятся в мире. А лечение препаратами в стационаре будет бесплатное.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Комитета Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат Михаил Радуцкий в интервью на телеканале ICTV.

"Только новейшие лекарства от коронавируса будут появляться в мире, их доставят в Украину", - заявил Радуцкий.

По его словам, в Украине сейчас нарабатывается вариант фармацевтического страхования, которое позволит получать лечение.

"Страхование будет покрывать около 25-30 тысяч гривен в год на те лекарства, которые не связаны с пребыванием в больнице", - отметил политик.

Напомним, врачи рассказали, что помимо ношения масок и постоянного мытья рук, есть другие способы защиты от опасного вируса.

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