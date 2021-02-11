Распространение коронавируса из Китая могло начаться осенью 2019 года, - ВОЗ

Ученые Всемирной организации здравоохранения, работавшее четыре недели в Ухане, предполагают, что COVID-19 мог начать свое распространение по миру не с декабря 2019 года, а на два месяца раньше. Эксперты ВОЗ настаивают на дальнейшем исследовании в центральном Китае.

По их данным, более 90 человек в центральном Китае были госпитализированы с симптомами, похожими на COVID-19 за два месяца до того, как новую коронавирусную инфекцию выявили в Ухане в конце 2019 года.

Данные о пациентах с пневмонией и другими симптомами, похожими на COVID-19, группа ВОЗ получила от китайских властей. Это 92 случая в 223 медучреждениях по всей провинции Хубэй, где находится эпицентр вспышки город Ухань.

Примерно треть из этих пациентов умерла или отказалась участвовать в тестах, рассказал глава группы ВОЗ Питер Бен Эмбарек. Две трети дали отрицательный результат в серологических тестах, с помощью которых ищут антитела.

"Цифры не так уж важны. Важно то, что мы действительно не знаем, насколько надежны серологические тесты для обнаружения антител к SARS-CoV-2 более чем через год после заражения", - сказал Эмбарек.