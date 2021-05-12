Разработка COVID-вакцины. В Украине хотят построить лабораторию высокого уровня защиты
Украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19. Для продолжения работы с вакциной в стране намерены построить лабораторию высокого уровня защиты.
"Украине действительно нужна лаборатория, в которой можно работать с высокопатогенным вирусом. Есть стратегические планы, как и где ее строить. Но это вопрос среднесрочных инвестиций и решений. Сейчас понимаем, какие финансы для этого нужны, кроме того, есть источник финансирования", - отметил он.
Замминистра заявил, что главное, "чтобы ученые пришли к той стадии, когда будет необходима такая лаборатория". Он подчеркнул, что государство готово инвестировать именно в эту стадию исследования в других лабораториях за пределами Украины.
"Таким путем идут довольно много стран, так как содержание таких лабораторий - дорогое удовольствие и не каждая страна может себе позволить. Но по результатам коронавируса понимаем, что нам нужна такая лаборатория и мы будем ее строить", - подчеркнул он.
Ляшко отметил, что с другими странами уже есть предварительные договоренности по использованию их лабораторий.
"Предварительные - да. Но пока нет исследований на этапе, на котором нужна такая лаборатория", - сказал замглавы Минздрава.
Напомним, украинские ученые планируют завершить разработку отечественной вакцины от коронавируса до конца года. После разработки она должна будет пройти клинические испытания. Однако пока неизвестно, можно ли такие исследования будет провести в Украине.
Как писало РБК-Украина, ранее о планах разработать собственную вакцину украинского производства сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.
Также секретарь СНБО Алексей Данилов сообщал, что украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19.