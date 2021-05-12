Разработка COVID-вакцины. В Украине хотят построить лабораторию высокого уровня защиты

Украинские ученые разработали три прототипа вакцины от COVID-19 . Для продолжения работы с вакциной в стране намерены построить лабораторию высокого уровня защиты.

"Украине действительно нужна лаборатория, в которой можно работать с высокопатогенным вирусом. Есть стратегические планы, как и где ее строить. Но это вопрос среднесрочных инвестиций и решений. Сейчас понимаем, какие финансы для этого нужны, кроме того, есть источник финансирования", - отметил он.

Замминистра заявил, что главное, "чтобы ученые пришли к той стадии, когда будет необходима такая лаборатория". Он подчеркнул, что государство готово инвестировать именно в эту стадию исследования в других лабораториях за пределами Украины.

"Таким путем идут довольно много стран, так как содержание таких лабораторий - дорогое удовольствие и не каждая страна может себе позволить. Но по результатам коронавируса понимаем, что нам нужна такая лаборатория и мы будем ее строить", - подчеркнул он.

Ляшко отметил, что с другими странами уже есть предварительные договоренности по использованию их лабораторий.

"Предварительные - да. Но пока нет исследований на этапе, на котором нужна такая лаборатория", - сказал замглавы Минздрава.