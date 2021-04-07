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До регистрации в ЕС: в Германии уже договорились с РФ о поставках 2,5 млн доз "Спутника V"

Новина українською → Среда 07 апреля 2021 20:16
До регистрации в ЕС: в Германии уже договорились с РФ о поставках 2,5 млн доз "Спутника V" Фото: Германия планирует закупить 2,5 млн доз вакцин (Getty Images)
Автор: Инна Собора

Власти федеральной земли Бавария (Германия) объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В Евросоюзе ее пока не зарегистрировали.

Об этом пишет DW.

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека, Бавария уже подписала заявление о намерениях с соответствующей российской структурой касательно поставок "Спутника V".

Отмечается, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек назвал российскую вакцину "высокоэффективной".

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) пока проверяет вакцину на безопасность применения. Проверку проводят по той же методике, которая ранее была использована по отношению к другим, уже допущенным к применению в ЕС препаратам.

Ранее сообщалось, что Германия призвала Еврокомиссию начать процедуру закупки российской вакцины "Спутник V".

РБК-Украина писало, что Словакия не может одобрить использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V" на территории своей страны.

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