До регистрации в ЕС: в Германии уже договорились с РФ о поставках 2,5 млн доз "Спутника V"

Власти федеральной земли Бавария (Германия) объявили о планах закупить 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V". В Евросоюзе ее пока не зарегистрировали .

По словам министра здравоохранения Баварии Клауса Холечека, Бавария уже подписала заявление о намерениях с соответствующей российской структурой касательно поставок "Спутника V".

Отмечается, что производство препарата в течение 2021 года может начаться на заводе в баварском городе Иллертиссен. При этом Холечек назвал российскую вакцину "высокоэффективной".

Европейский регулятор лекарственных средств (EMA) пока проверяет вакцину на безопасность применения. Проверку проводят по той же методике, которая ранее была использована по отношению к другим, уже допущенным к применению в ЕС препаратам.