Ревакцинация и бустерная доза против COVID: в Минздраве объяснили разницу
Между ревакцинацией и бустерной дозой против коронавируса есть существенная разница, причем и для срока действия COVID-сертификата. Министерство здравоохранения Украины объяснило отличия.
О разнице между бустерной и дополнительными дозами вакцины против коронавируса - в материале РБК-Украина ниже.
Бустерная доза
Как отметили в Минздраве, бустерная доза вакцины от коронавируса предназначена для восстановления защиты у тех, кто получил базовый курс прививки.
Бустерную дозу следует делать:
- всем, кто получил базовый курс прививки, в возрасте от 18 лет;
- для усиления иммунитета, защитные функции которого со временем снижаются;
- в период от 180 до 270 дней после второй дозы.
Дополнительная доза
Ревакцинация от коронавируса требуется людям, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28-90 дней после основного курса прививок.
Дополнительную дозу делают в следующих случаях:
- только людям с ослабленным иммунитетом вследствие тяжелых заболеваний;
- для усиления защиты у людей, у которых не сформировался необходимый иммунитет от коронавируса после двух доз;
- дополнительную дозу следует сделать через 28-90 дней после второй дозы.
Важно! Люди с ослабленным иммунитетом, которые получили дополнительную дозу вакцины от коронавируса, также могут получить бустерную дозу. Сделать прививку можно через три месяца после ревакцинации. Оптимальный срок - от 3 до 6 месяцев.
Бустер, ревакцинация и COVID-сертификат
В ревакцинации и бустерной дозе против коронавируса есть еще одна существенная разница. Она касается срока действия COVID-сертификата:
- бустерная доза продлевает его действие на 270 дней с даты ее введения;
- в случае с ревакцинацией срок COVID-сертификата остается неизменным - 270 дней с даты введения второй дозы.
Фото: отличия ревакцинации и бустерной дозы от коронавируса (facebook.com/moz.ukr)
Напомним, 1 февраля "Дія" получила обновление - в приложении появилась возможность получить сертификат о получении бустерной дозы от коронавируса.
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