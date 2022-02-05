Ревакцинация и бустерная доза против COVID: в Минздраве объяснили разницу

Бустерная доза

Как отметили в Минздраве, бустерная доза вакцины от коронавируса предназначена для восстановления защиты у тех, кто получил базовый курс прививки.

Бустерную дозу следует делать:

всем, кто получил базовый курс прививки, в возрасте от 18 лет;

для усиления иммунитета, защитные функции которого со временем снижаются;

в период от 180 до 270 дней после второй дозы.

Дополнительная доза

Ревакцинация от коронавируса требуется людям, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28-90 дней после основного курса прививок.

Дополнительную дозу делают в следующих случаях:

только людям с ослабленным иммунитетом вследствие тяжелых заболеваний;

для усиления защиты у людей, у которых не сформировался необходимый иммунитет от коронавируса после двух доз;

дополнительную дозу следует сделать через 28-90 дней после второй дозы.

Важно! Люди с ослабленным иммунитетом, которые получили дополнительную дозу вакцины от коронавируса, также могут получить бустерную дозу. Сделать прививку можно через три месяца после ревакцинации. Оптимальный срок - от 3 до 6 месяцев.

Бустер, ревакцинация и COVID-сертификат

В ревакцинации и бустерной дозе против коронавируса есть еще одна существенная разница. Она касается срока действия COVID-сертификата:

бустерная доза продлевает его действие на 270 дней с даты ее введения;

в случае с ревакцинацией срок COVID-сертификата остается неизменным - 270 дней с даты введения второй дозы.

Фото: отличия ревакцинации и бустерной дозы от коронавируса (facebook.com/moz.ukr)