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Ревакцинация и бустерная доза против COVID: в Минздраве объяснили разницу

Автор: Дмитрий Кузнецов

Между ревакцинацией и бустерной дозой против коронавируса есть существенная разница, причем и для срока действия COVID-сертификата. Министерство здравоохранения Украины объяснило отличия.

О разнице между бустерной и дополнительными дозами вакцины против коронавируса - в материале РБК-Украина ниже.

Бустерная доза

Как отметили в Минздраве, бустерная доза вакцины от коронавируса предназначена для восстановления защиты у тех, кто получил базовый курс прививки.

Бустерную дозу следует делать:

  • всем, кто получил базовый курс прививки, в возрасте от 18 лет;
  • для усиления иммунитета, защитные функции которого со временем снижаются;
  • в период от 180 до 270 дней после второй дозы.

Дополнительная доза

Ревакцинация от коронавируса требуется людям, у которых ослаблен иммунитет из-за тяжелых заболеваний. Ее делают через 28-90 дней после основного курса прививок.

Дополнительную дозу делают в следующих случаях:

  • только людям с ослабленным иммунитетом вследствие тяжелых заболеваний;
  • для усиления защиты у людей, у которых не сформировался необходимый иммунитет от коронавируса после двух доз;
  • дополнительную дозу следует сделать через 28-90 дней после второй дозы.

Важно! Люди с ослабленным иммунитетом, которые получили дополнительную дозу вакцины от коронавируса, также могут получить бустерную дозу. Сделать прививку можно через три месяца после ревакцинации. Оптимальный срок - от 3 до 6 месяцев.

Бустер, ревакцинация и COVID-сертификат

В ревакцинации и бустерной дозе против коронавируса есть еще одна существенная разница. Она касается срока действия COVID-сертификата:

  • бустерная доза продлевает его действие на 270 дней с даты ее введения;
  • в случае с ревакцинацией срок COVID-сертификата остается неизменным - 270 дней с даты введения второй дозы.

Фото: отличия ревакцинации и бустерной дозы от коронавируса (facebook.com/moz.ukr)

Напомним, 1 февраля "Дія" получила обновление - в приложении появилась возможность получить сертификат о получении бустерной дозы от коронавируса.

Отметим, в Министерстве экономики сообщили сколько будет действовать программа по выплате "ковидной тысячи".

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