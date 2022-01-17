Ревакцинация от COVID. Почти 100 тысяч украинцев получили бустерную прививку

В Украине бустерную прививку от коронавируса получили уже почти 100 тысяч человек. Общее количество проводимых иммунизаций уже приближается к 30 миллионам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

"Президент Владимир Зеленский отметил важность проведения четкой разъяснительной работы среди граждан о необходимости вакцинации бустерной дозой. Так, на сегодня почти 100 тысяч украинцев сделали третью прививку", - говорится в сообщении.

В частности, что глава Минздрава Виктор Ляшко также сообщил, что в селах начали работать мобильные бригады по вакцинации, а также обустроен модульный центр вакцинации на КПВВ "Станица Луганская" на линии разграничения.

Вместе с тем президент отметил, что такой центр необходимо обустроить и на КПВВ "Новотроицкое" в Донецкой области.