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Резкий рост. В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID и 720 смертей: суточная статистика

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 08:20
Резкий рост. В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID и 720 смертей: суточная статистика Фото: в Украине обновили COVID-статистику (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки выявили 12 729 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве и Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Резкий рост. В Украине более 12 тысяч новых случаев COVID и 720 смертей: суточная статистика

За сутки госпитализировали 2 055 человек; летальных исходов - 720; выздоровели - 23 107 человек.

Протестировали за сутки методом ПЦР - 38 099 человек, методом ИФА - 9034, экспресс-тестами - 38 687.

Больше всего заражений за сутки в Киеве (1631), Днепропетровской области (1310), Полтавской области (1141).

За все время пандемии в Украине заболели - 3 353 136 человек; выздоровели - 2 796 597 человек; летальных исходов - 82 318.

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