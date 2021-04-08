Резкий рост: в Украине 19 419 новых COVID-случаев
В Украине за минувшие сутки выявили 19 419 новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений в Киеве, Харьковской и Львовской областях.
Об этом свидетельствуют данные карты СНБО.
Отметим, значительный суточный прирост случаев в Киеве - 1886. Больше тысячи новых заражений во Львовской, Харьковской, Одесской, Днепропетровской, Донецкой областях.
За минувшие сутки умерли от вируса 464 человек, а выздоровели 10 032 человека. Соответствующую информацию подтвердил и министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
На своей странице в Facebook он написал дополнительную информацию. За вчера госпитализировали более 5 тысяч человек.
За сутки сделали 128 440 тестов на коронавирус (в частности методом ПЦР - 57 996, методом ИФА - 23 647, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 46 797).
За все время пандемии в Украине:
- заболели 1 803 998 человек;
- выздоровели 1 383 883 лица;
- умерли 35 962 пациента;
- проведено 8 514 631 ПЦР-тестирование.
Напомним, Запорожская и Хмельницкая области перейдут в "красную" зону с 9 апреля.
Отметим, в Кабинете министров пока не видят необходимости во введении тотального карантина в Украине.