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Резкий спад. В Украине впервые с начала октября менее 8 тысяч новых случаев COVID

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Киев, Понедельник 22 ноября 2021 08:22
Резкий спад. В Украине впервые с начала октября менее 8 тысяч новых случаев COVID Фото: в Украине спад новых COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине впервые с начала октября менее 8 тысяч новых случаев коронавируса. Больше всего новых заражений за сутки в Днепропетровской и Николаевской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Резкий спад. В Украине впервые с начала октября менее 8 тысяч новых случаев COVID

Спад случаев

Последние недели в Украине фиксируют десятки тысяч новых случаев коронавируса каждый день. Однако, за вчера обнаружили менее 8 тысяч новых заражений, это впервые с октября. Вместе с тем, отметим, что на выходных всегда фиксируют спад заражений.

Суточная статистика

  • Новых случаев - 7464.
  • Госпитализаций - 2 501.
  • Летальных случаев - 326;
  • Выздоровлений - 10 540.

Протестировали за сутки: методом ПЦР - 15 526 человек, методом ИФА - 2604, экспресс-тестами - 19 033.

За все время пандемии в Украине заболели - 3 340 407 человек; выздоровели - 2 773 490 человек; летальных исходов - 81 598.

Ситуация в областях

Больше всего новых заражений за сутки в Днепропетровской области (864), Николаевской области (655), Донецкой области (402).

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