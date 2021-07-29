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"Риски остаются высокими": в НАН предупредили о росте случаев COVID-19

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Киев, Четверг 29 июля 2021 13:41
"Риски остаются высокими": в НАН предупредили о росте случаев COVID-19 Фото: в НАН предупредили о росте случаев COVID-19 (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине возможен рост заболеваемости на коронавирус. Такой прогноз дали ученые из Национальной академии наук Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обзор эпидемиологической ситуации, опубликованной на сайте НАН.

"Эпидемические показатели в целом очень изменчивы и не всегда согласованы между собой. В то же время риски значительного ускорения роста остаются высокими",- говорится в сообщении.

Как отмечают ученые, за последнюю неделю лидерами роста случаев COVID-19 оказались прежде всего регионы на Востоке Украины и, в меньшей степени, на Юге.

Хотя еще 7 дней назад почти весь недельный прирост случаев коронавируса сосредоточивался в южных областях (прежде всего в Одесской области).

Напомним, что в Украине растет количество новых случаев коронавирус: за минувшие сутки обнаружили 846 заражений.

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