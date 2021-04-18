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Россия обязала иностранцев делать ПЦР-тест при въезде в Крым

Новина українською → Крым, Воскресенье 18 апреля 2021 09:05
Россия обязала иностранцев делать ПЦР-тест при въезде в Крым Фото: Россия изменила правила въезда в оккупированный Крым president.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Так называемый "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов изменил правила въезда на полуостров во время пандемии коронавируса. Иностранцев обязали делать ПЦР-тест на коронавирус при въезде в Крым.

Об этом говорится на сайте так называемого "правительства Крыма".

Ограничения начали действовать с 17 апреля 2021 года. Отныне "иностранцам и лицам без гражданства" нужно в течение трех календарных дней со дня прибытия пройти лабораторное исследование на коронавирус методом ПЦР.

Кроме того, информацию о результате ПЦР-тестирования нужно разместить на сайте российского Единого портала государственных и муниципальных услуг.

Также при въезде в оккупированный Крым необходимо заполнить электронную анкету, которая размещена на том же портале государственных и муниципальных услуг.

Напомним, в конце марта Украина также изменила правила въезда на подконтрольную территорию с территории Крыма и оккупированного Донбасса. Граждан, которые направляются в Украину, чтобы вакцинироваться от коронавируса, освободили от самоизоляции.

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