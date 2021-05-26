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Россия первой в мире начала вакцинировать от COVID домашних животных

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Россия, Среда 26 мая 2021 18:02
Россия первой в мире начала вакцинировать от COVID домашних животных Фото: в России начали COVID-вакцинацию домашних животных (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

В нескольких регионах России начали вакцинировать от COVID-19 домашних животных. Животных прививают вакциной российского производства "Карнивак-Ков".

Об этом заявила советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано, передает российское агентство "РИА Новости".

По словам Мелано, прививки вакциной от коронавируса делают в частных и государственных ветеринарных клиниках, которые закупили препарат у разработчика и производителя, подчиненно Россельхознадзору.

"Клиники отмечают повышенный интерес к вакцинации среди граждан с активной гражданской позицией, заводчиков, часто путешествующих владельцев домашних животных, а также граждан, чьи животные содержатся на свободном выгуле", - сказала она.

Российская вакцина "Карнивак-Ков" пока что единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса для животных. Как утверждает российских разработчик, сохранение иммунитета после вакцинации этим препаратом оценивают в 6 месяцев.

Россия не единственная страна, которая работает в направлении производства COVID-вакцин для животных. Сейчас в США и Италии ведутся клинические исследования подобных препаратов.

Напомним, в феврале в Латвии сообщили о случае коронавируса у собаки. Владельцы собаки переболели COVID-19 и решили проверить своего питомца на антитела к коронавирусу. До этого в Латвии также подтверждали случаи заболевания COVID-19 у кошек.

Чаще всего среди животных коронавирусом болеют норки. Из-за случаев массового инфицирования власти Швеции запретили фермерам разводить норок.

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