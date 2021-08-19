Рост продолжается: в Украине за сутки обнаружили 1560 новых случаев коронавируса

За сутки 18 августа 2021 года в Украине зафиксировано 1 560 новых подтвержденных случаев коронавируса. Среди больных - 90 детей и 35 медработников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава .

Всего за минувшие сутки госпитализировано 665 человек, выздоровели - 898. Кроме того, в Украине зафиксировали 32 летальные случаи.

За сутки различными методами на наличие коронавируса протестировали почти 50 тысяч человек.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (245), Харьковской (130), Одесской (105), Тернопольской (87) и Черновицкой (82) областях.