Рост случаев продолжается: за сутки в Украине 962 новых COVID-больных
Фото: в Украине обнаружили 846 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
За сутки 29 июля в Украине зафиксировано 962 подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших - 51 ребенок и 49 медицинских работников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Также за минувшие сутки госпитализированы 488 человек, выздоровели - 504, умерли от коронавируса 14 человек.
За сутки осуществили около 45 тысяч тестов различными методами.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.
Напомним, за 28 июля выявили 846 новых случаев коронавируса.