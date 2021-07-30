ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рост случаев продолжается: за сутки в Украине 962 новых COVID-больных

Новина українською →
Пятница 30 июля 2021 08:19
Рост случаев продолжается: за сутки в Украине 962 новых COVID-больных Фото: в Украине обнаружили 846 новых случаев коронавируса (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

За сутки 29 июля в Украине зафиксировано 962 подтвержденных случая COVID-19. Среди заболевших - 51 ребенок и 49 медицинских работников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Также за минувшие сутки госпитализированы 488 человек, выздоровели - 504, умерли от коронавируса 14 человек.

За сутки осуществили около 45 тысяч тестов различными методами.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в Киеве (233), Одесской (83), Харьковской (72), Донецкой (69) и Днепропетровской (64) областях.

Напомним, за 28 июля выявили 846 новых случаев коронавируса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Коронавирус
Карантин
Карантин
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцинация от COVID-19
Вакцинация от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе