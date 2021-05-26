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Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом

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Киев, Среда 26 мая 2021 08:16
Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

За сутки в Украине:

  • госпитализировали 1778 человек;
  • умерли 208 пациентов;
  • выздоровели 14 987 человек.

За сутки протестовали:

  • методом ПЦР - 30 724 лица,
  • методом ИФА - 13 108 человек,
  • экспресс-тестами - 28 156 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.

Напомним, Украина полностью стала "желтой". Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.

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