Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава .

За сутки в Украине:

госпитализировали 1778 человек;

умерли 208 пациентов;

выздоровели 14 987 человек.

За сутки протестовали:

методом ПЦР - 30 724 лица,

методом ИФА - 13 108 человек,

экспресс-тестами - 28 156 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.