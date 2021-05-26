Рост случаев: в Украине 3395 новых заражений коронавирусом
Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 3395 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Днепропетровской областях.
Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.
За сутки в Украине:
- госпитализировали 1778 человек;
- умерли 208 пациентов;
- выздоровели 14 987 человек.
За сутки протестовали:
- методом ПЦР - 30 724 лица,
- методом ИФА - 13 108 человек,
- экспресс-тестами - 28 156 человек.
За все время пандемии в Украине заболели 2 189 858 человек, выздоровел 1 990 051 человек, а умерли 49 893 человека.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (385), Харьковской (328), Днепропетровской (277) Запорожской (219) и Киевской (208) областях.
Напомним, Украина полностью стала "желтой". Донецкую область вывели из "оранжевой" зоны.
Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что часть областей Украины в ближайшее время могут перейти в "зеленую" зону карантина.