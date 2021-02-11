ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом

Новина українською → Киев, Четверг 11 февраля 2021 08:25
Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

По его данным, за вчера госпитализировали 1 784 человек; умерли 124 человека и 6568 человек выздоровели.

За сутки сделали 43 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).

С начала пандемии подтвердили 1 258 094 случаев коронавируса в Украине; 1 098 944 выздоровлений и 24 058 смертей.

Вчера сообщалось о 3409 новых случаях коронавируса и 7768 выздоровлениях.

Напомним, реестр вакцинации от коронавируса в Украине создадут на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Коронавирус Министерство здравоохранения Украины вирус
Локдаун в Украине
Локдаун в Украине
Статистика по Украине
Статистика по Украине
Вакцина от COVID-19
Вакцина от COVID-19
Главное о коронавирусе
Главное о коронавирусе
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19
Симптомы и алгоритм действий при COVID-19