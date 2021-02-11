Рост случаев: в Украине 5039 новых заражений коронавирусом
В Украине обнаружили 5039 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. Больше всего новых заражений в Ивано-Франковской и Винницкой областях.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.
По его данным, за вчера госпитализировали 1 784 человек; умерли 124 человека и 6568 человек выздоровели.
За сутки сделали 43 126 тестирований на коронавирус (в частности методом ПЦР - 26 739, методом ИФА - 16 387).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (482), Винницкой (392), Закарпатской (368), Житомирской (367) областях и в г. Киев (335).
С начала пандемии подтвердили 1 258 094 случаев коронавируса в Украине; 1 098 944 выздоровлений и 24 058 смертей.
Вчера сообщалось о 3409 новых случаях коронавируса и 7768 выздоровлениях.
Напомним, реестр вакцинации от коронавируса в Украине создадут на базе E-Health. Последний - это реестр всех граждан, которые обращаются к семейным врачам.
Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения хочет начать вакцинацию украинцев от коронавируса, ориентировочно, 15 февраля. Конкретная дата начала кампании вакцинации зависит от поставки вакцин.