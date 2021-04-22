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Рост случаев: в Украине обнаружили 16 235 новых заражений коронавирусом

Новина українською → Киев, Четверг 22 апреля 2021 08:15
Рост случаев: в Украине обнаружили 16 235 новых заражений коронавирусом Фото: в Украине рост COVID-случаев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине за минувшие сутки заразились коронавирусом еще 16 235 человек. Больше всего новых случаев в Киеве, Харьковской и Запорожской областях.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

За сутки госпитализировали 3904 человека; умерли 470 человек и выздоровел 18 831 человек.

За вчера сделали 101 981 тестирование на коронавирус (в частности методом ПЦР - 46 516, методом ИФА - 17 644, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 37 821).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

За все время пандемии в Украине подтвердили 1 990 353 COVID-случая; 1 533 303 лица выздоровели и 41 266 пациентов умерли.

Напомним, правительство Украины продлило до 30 июня режим чрезвычайной ситуации.

Отметим, в Украине сократили "красную" зону карантина. Из этой зоны вышла Черновицкая область.

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