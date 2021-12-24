Рождество на карантине. Куда нужно взять COVID-документы и паспорт

В Украине начинается праздничная пора. Во всех городах будут проводиться массовые мероприятия приуроченные к Новому году и Рождеству, однако карантинные ограничения в стране отменяться не будут.

В связи с этим украинцам для посещения мероприятий украинцам потребуются сертификаты о вакцинации. При этом паспорт гражданина Украины необходимо носить с собой даже при походе в магазин или небольшой прогулке возле дома.

"Красная" зона

В "красной" зоне адаптивного карантина, а именно в Запорожской и Волынской областях, потребуются COVID-документы. Сертификаты необходимо иметь при себе при посещении:

массовых мероприятий,

заведений общественного питания,

кинотеатров,

театров,

музеев,

фитнес-клубов и спортзалов.

Какие документы необходимы для посещения заведений и мероприятий:

"зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID (действует 105 дней с даты установления диагноза).

"Желтая" зона

В "желтой" зоне карантина также для посещения мероприятий, заведений общепита, музеев, кинотеатров потребуются:

"желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);

"зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);

международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);

иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);

отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);

сертификат о выздоровлении от COVID (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Карантин в Киеве

Несмотря на то, что столица находится в "желтой" зоне карантина, в столице действует ряд ограничений, которые не введены в других регионах.

В частности, в Киеве только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

заведения питания,

гостиницы,

учреждения и заведения социальной защиты,

спортзалы и фитнес-центры,

ЦПАУ,

Управление труда и соцзащиты,

Управление пенсионного фонда,

ТРЦ.

При этом детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.