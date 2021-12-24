Рождество на карантине. Куда нужно взять COVID-документы и паспорт
В Украине начинается праздничная пора. Во всех городах будут проводиться массовые мероприятия приуроченные к Новому году и Рождеству, однако карантинные ограничения в стране отменяться не будут.
Об этом сообщает РБК-Украина.
В связи с этим украинцам для посещения мероприятий украинцам потребуются сертификаты о вакцинации. При этом паспорт гражданина Украины необходимо носить с собой даже при походе в магазин или небольшой прогулке возле дома.
"Красная" зона
В "красной" зоне адаптивного карантина, а именно в Запорожской и Волынской областях, потребуются COVID-документы. Сертификаты необходимо иметь при себе при посещении:
- массовых мероприятий,
- заведений общественного питания,
- кинотеатров,
- театров,
- музеев,
- фитнес-клубов и спортзалов.
Какие документы необходимы для посещения заведений и мероприятий:
- "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID (действует 105 дней с даты установления диагноза).
"Желтая" зона
В "желтой" зоне карантина также для посещения мероприятий, заведений общепита, музеев, кинотеатров потребуются:
- "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
- "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
- международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
- иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
- отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
- сертификат о выздоровлении от COVID (действует 105 дней с даты установления диагноза).
Карантин в Киеве
Несмотря на то, что столица находится в "желтой" зоне карантина, в столице действует ряд ограничений, которые не введены в других регионах.
В частности, в Киеве только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:
- заведения питания,
- гостиницы,
- учреждения и заведения социальной защиты,
- спортзалы и фитнес-центры,
- ЦПАУ,
- Управление труда и соцзащиты,
- Управление пенсионного фонда,
- ТРЦ.
При этом детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.