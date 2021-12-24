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Рождество на карантине. Куда нужно взять COVID-документы и паспорт

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 19:00
Рождество на карантине. Куда нужно взять COVID-документы и паспорт Фото: какие документы необходимо иметь при себе на праздничных мероприятиях (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Украине начинается праздничная пора. Во всех городах будут проводиться массовые мероприятия приуроченные к Новому году и Рождеству, однако карантинные ограничения в стране отменяться не будут.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В связи с этим украинцам для посещения мероприятий украинцам потребуются сертификаты о вакцинации. При этом паспорт гражданина Украины необходимо носить с собой даже при походе в магазин или небольшой прогулке возле дома.

"Красная" зона

В "красной" зоне адаптивного карантина, а именно в Запорожской и Волынской областях, потребуются COVID-документы. Сертификаты необходимо иметь при себе при посещении:

  • массовых мероприятий,
  • заведений общественного питания,
  • кинотеатров,
  • театров,
  • музеев,
  • фитнес-клубов и спортзалов.

Какие документы необходимы для посещения заведений и мероприятий:

  • "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID (действует 105 дней с даты установления диагноза).

"Желтая" зона

В "желтой" зоне карантина также для посещения мероприятий, заведений общепита, музеев, кинотеатров потребуются:

  • "желтый" COVID-сертификат или бумажная справка 063-О (действующие 30 дней);
  • "зеленый" COVID-сертификат (действует 365 дней);
  • международное свидетельство о вакцинации (действует 365 дней);
  • иностранный COVID-сертификат о прививках вакцинами, разрешенными ВОЗ (действует 365 дней);
  • отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на определение антигена (действует 72 часа);
  • сертификат о выздоровлении от COVID (действует 105 дней с даты установления диагноза).

Карантин в Киеве

Несмотря на то, что столица находится в "желтой" зоне карантина, в столице действует ряд ограничений, которые не введены в других регионах.

В частности, в Киеве только с отрицательным ПЦР-тестом или COVID-сертификатом можно посещать:

  • заведения питания,
  • гостиницы,
  • учреждения и заведения социальной защиты,
  • спортзалы и фитнес-центры,
  • ЦПАУ,
  • Управление труда и соцзащиты,
  • Управление пенсионного фонда,
  • ТРЦ.

При этом детям и подросткам посещать ТРЦ можно только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.

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