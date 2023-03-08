Розвідка США досі вивчає дві версії походження COVID-19

Розвідка США вивчає дві версії походження коронавірусу - контакт із зараженою твариною та інцидент у лабораторії.

Зазначається, що розвідувальна спільнота продовжує досліджувати, як SARS-CoV-2, вірус, який викликає COVID-19, вперше заразив людей.

"Усі агентства вважають, що дві гіпотези є правдоподібними поясненнями походження COVID-19: природний контакт із зараженою твариною та інцидент, пов’язаний з лабораторією", - сказано у звіті.

При цьому зазначається, що Китай продовжує перешкоджати глобальному розслідуванню, опирається обміну інформацією та звинувачує інші країни, включаючи США.

Біологічна зброя

Глобальні недоліки в підготовленості до пандемії COVID-19 і занепокоєння щодо біозахисту, сфабриковані публічні заяви про розробку біологічної зброї в США та постійні запитання щодо походження вірусу можуть надихнути деяких супротивників розглянути варіанти пов'язані з розробкою біологічної зброї.

Зазначається, що Китай, Іран, Північна Корея та Росія продовжують публічно поширювати неправдиві наративи, які можуть сприяти глобальному сприйняттю загрози біологічної зброї, зокрема пов’язують лабораторії США за кордоном із походженням COVID-19, порушеннями біобезпеки, ненадійними вакцинами та біологічною зброєю.

До того ж, швидкий розвиток технологій подвійного призначення, включаючи біоінформатику, синтетичну біологію, нанотехнології та геномне редагування, може сприяти розробці нової біологічної зброї, яка ускладнює виявлення та лікування.

Нагадаємо, раніше директор ФСБ Крістофер Врей заявив, що в США вважають витік із лабораторії у китайському Ухані найбільш імовірною причиною початку пандемії коронавірусу.

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