В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета против COVID

На сегодня Румыния с большой долей вероятности достигла коллективного иммунитета против COVID . Более половины населения уже переболело или прошло вакцинацию.

Об этом заявил глава Национального комитета Румынии по координации вакцинации от COVID Валериу Георгицэ, передает Agerpres .

"В настоящее время на национальном уровне у нас, вероятно, есть коллективный иммунитет, полученный как вакцинацией, так и естественным путем. То есть 30-35%, даже до 50% вакцинированных и переболевших. Это объясняет, почему на данный момент Румыния находится в благоприятной ситуации", - отметил Георгицэ.

По его словам, почти 4,3 млн человек вакцинированы по крайней мере одной дозой.