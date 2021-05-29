В Румынии заявили о достижении коллективного иммунитета против COVID
На сегодня Румыния с большой долей вероятности достигла коллективного иммунитета против COVID. Более половины населения уже переболело или прошло вакцинацию.
Об этом заявил глава Национального комитета Румынии по координации вакцинации от COVID Валериу Георгицэ, передает Agerpres.
"В настоящее время на национальном уровне у нас, вероятно, есть коллективный иммунитет, полученный как вакцинацией, так и естественным путем. То есть 30-35%, даже до 50% вакцинированных и переболевших. Это объясняет, почему на данный момент Румыния находится в благоприятной ситуации", - отметил Георгицэ.
По его словам, почти 4,3 млн человек вакцинированы по крайней мере одной дозой.
Напомним, Мальта стала первой страной в Европейском союзе, где сформирован коллективный иммунитет против COVID-19.
Отметим, ранее страны-участницы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) достигли согласия в вопросе равного доступа к вакцинам от коронавируса. Отмечается, что это важный фактор в борьбе с пандемией COVID-19. До этого стало известно, что COVAX - глобальному механизму поставок вакцин бедным странам - грозит дефицит в почти 200 млн доз.