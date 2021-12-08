Румыния ослабит COVID-ограничения на Рождество и Новый год

Правительство Румынии планирует ослабить COVID-ограничения на период новогодних и рождественских праздников. При этом в стране хотят усилить правила въезда из-за штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euractiv .

"В Румынии могут быть разрешены новогодние и рождественские вечеринки, поскольку правительство Бухареста обсуждает ослабление ограничений, введенных, когда четвертая волна пандемии сильно ударила по стране. Но власти также планируют ужесточить правила въезда из-за штамма коронавируса "Омикрон"", - пишет издание.

При этом уточняется, что планируется отменить ночной комендантский часа для невакцинированных и разрешить посещать торговые центры и гостиницы тем, кто имеет негативные тесты, а не только для вакцинированных и выздоровевших.

"Маски больше не будут обязательными на улице, за исключением мест скопления людей. Магазины и рестораны будут работать до 22:00, в то время как сейчас до 21:00. Однако это требование не будет применяться 24, 25 и 31 декабря и 1 января", - пишет издание.

Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям внес предложения, которые будут обсуждены и приняты на заседании правительства, которое запланировано на среду, 8 декабря.

Правительство также рассмотрит новые правила поездок, в частности, обязательный карантин для людей, которые не вакцинированы или выздоровели и прибывают из стран ЕС, отнесенных к красному списку.