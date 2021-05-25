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Саммит ЕС призвал как можно быстрее внедрить COVID-сертификаты

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Брюссель, Вторник 25 мая 2021 15:16
Саммит ЕС призвал как можно быстрее внедрить COVID-сертификаты Фото: сертификаты вакцинации от COVID внедряют в ЕС (Huw Fairclough/Getty Images)
Автор: РБК-Украина

На саммите лидеров Европейского союза принято заявление с призывом как можно быстрее внедрить сертификаты вакцинации от COVID. Это необходимо для того, чтобы открыть внешние границы ЕС.

Об этом в Twitter сообщил официальный представитель главы Европейского совета Баренд Лейтс.

В частности, он опубликовал фрагмент итогового заявления саммита лидеров ЕС.

"Совет Европы приветствует соглашение по цифровому COVID-сертификату и призывает к его скорейшему внедрению. В качестве следующего шага для облегчения свободного передвижения в ЕС необходимо до середины июня пересмотреть решение Совета о поездках в ЕС", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Еврокомиссия решила перенести запуск цифровых сертификатов вакцинации. Запустить их планируют с 1 июля.

Также сообщалось, что Украина принимает участие в двух рабочих группах по внедрению COVID-сертификатов - от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и от Европейского союза (ЕС). Киев будет готов запустить документы с 1 июля. На сегодня известно, что будут признаваться прививки всеми вакцинами, которые имеют разрешение от ВОЗ.

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